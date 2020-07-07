شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع للمرة الأولى خلال 4 أيام بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بجانب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,773.56$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,783.06$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,787.09$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثالث مكسب على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.57 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش بفضل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والهند والبرازيل ،وتفشي الوباء مرة أخرى فى استراليا ، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويضغط على أسعار الذهب أيضا ، احتمالات دخول أسواق الأسهم العالمية فى موجة من الهبوط الحاد ، تجدد مخاوف نقص سيولة الدولار الأمريكي ،وتدفع المستثمرين إلى بيع الأصول المالية الآمنة ، لتأمين السيولة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثاني على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 1,191.47 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.