شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بفعل ارتفاع إصابات كورونا فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد المخاوف بشأن الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لمستويات قياسية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.7% إلى مستوي 39.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.61$، وسجل أعلى مستوي عند 40.77$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 42.48$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.10$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.16$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 41.06$ ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.75% ، وسجلت مستوي 43.68$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي .

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تحققت تلك المكاسب بفضل آمال تحقيق أفضل نقطة توازن بالسوق خلال تموز/يوليو الجاري ، فى ظل التخفيضات العميقة التي ينفذها تحالف أوبك بلس ، بالإضافة إلى مؤشرات على تحسن مستويات الطلب العالمي على النفط.

وفقا لوكالة "رويترز" فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أول خمسة أيام من تموز/يوليو الجاري ، وحذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن الفيروس ربما يكون قد تحور ليصبح أكثر عدوي عن ذي قبل.

سجلت فلوريدا حوالي 11 ألف حالة إصابة فى يوم واحد ،أكثر من أي دولة أوروبية تم تسجيل إصابات بها خلال فترة ذروة تفشي الوباء ،الأمر الذي دفع السلطات فى الولاية إلى التراجع عن فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مناطق أخرى فى العالم مثل أستراليا ، الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي.