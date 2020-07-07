الاقتصاد

اليورو يتخلى عن ذروة أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى التوقعات القاتمة للاقتصاد فى أوروبا بعد تعديل جديد للاتحاد الأوروبي.

 

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1271$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1307 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1332$.

 

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 22 حزيران/يونيو الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1343$.

 

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تحققت تلك المكاسب القوية بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، فى ظل آمال تعاف الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس .

 

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ، فى طريقه لتحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.57 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

 

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة والهند والبرازيل ،وتفشي الوباء مرة أخرى فى استراليا ، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على تعافي الاقتصاد العالمي.

 

وفى نفس الإطار ،عدل الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى انكماش بمعدل 8.7% من انكماش بواقع 7.7% توقعات حزيران/يونيو الماضي.

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