شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ليهاجم مستوى 42.85، مما يدعم فرص توجه السعر لتفعيل السيناريو السلبي خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون هذا المستوى لتأكيد استمرار الميل الهابط نحو 41.50 ثم 39.40 كمحطات رئيسية تالية.
بالمقابل، اختراق 43.38 سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 45.00، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.20 والمقاومة 44.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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