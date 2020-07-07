شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الفضة ضغط سلبي ليختبر المتوسط المتحرك 50، ونحتاج لمراقبة التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر 17.85 سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي وزيارة مستوى 17.40 مبدئياً، بينما يحتاج السعر للاندفاع صعوداً واختراق 18.38 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 18.93.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد