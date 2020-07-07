شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ليهاجم دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما قد يضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم عند 1756.00 قبل العودة للارتفاع من جديد.

المتوسط المتحرك 50 يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 1756.00، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1800.00 وتمتد إلى 1850.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد