شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليختبر الدعم المحوري 1.1270، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر هذا الدعم سيدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر وفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 1.1175 كمحطة رئيسية تالية.

مؤشر ستوكاستيك يحاول اكتساب العزم الإيجابي ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1420.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد