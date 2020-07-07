شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تكشف 3 فوائد جوهرية لاندماج الأهلي التجاري وسامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن عملية اندماج البنك الأهلي التجاري وسامبا هي تطور إيجابي لدائني البنكين، حيث سيستفيد البنك الأهلي من عدة نواحٍ مثل نمو رأس المال وأقوى مما هو عليه قبل الاندماج، بالإضافة لإدارة جودة الأصول الراسخة في "سامبا"، وأخيراً إدارة الأسواق المالية العالمية والخزينة والاستثمارات.

وأضاف مدني: أن دائني "سامبا" سيستفيدون بكونهم جزءا من أكبر كيان مصرفي في السعودية بحصة سوقية تناهز 30%، وبالتالي الأهمية النسبية لـ"سامبا" سترتفع.

بالمجمل هناك فوائد عامة من الاندماج من ناحية الطاقات التشغيلية وفرص خفض النفقات في المستقبل، مما ينعكس إيجاباً على ربحية البنكين، حسبما أوردت "العربية".

وأكدت وكالة موديز أن الاندماج المحتمل بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية سيخلق ثالث أكبر بنك في الخليج وهو ما سيضع الكيان المندمج في موقع أفضل للتنافس على أكبر المشاريع المحلية والإقليمية.

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وأشارت موديز إلى أن ملكية الحكومة في المصرفين تزيد من احتمالية المضي قدما بالصفقة وتزيد من احتمالية حصول الكيان الجديد على دعم حكومي إذا دعت الحاجة.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تتأثر الربحية سلباً في بداية الأمر بسبب النفقات ذات الصلة ومخاطر التكامل، متوقعة أن نقاط التآزر بين المصرفين ستؤدي إلى دعم الكفاءة التشغيلية والربحية.

وأعلن البنك الأهلي التجاري في نهاية يونيو الماضي عن توقيعه لاتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة الاندماج المحتملة.

وقال البنك، إنه تم الاتفاق على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.