شكرا لقرائتكم خبر عن زياد الربيش مديراً عاماً لشركة التأمين العربية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية قراراً بتعيين الأستاذ زياد بن محمد الربيش بمنصب المدير العام اعتباراً من تاريخ تكليفه بالمنصب.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم تكليف زياد الربيش بمنصب المدير العام للشركة، اعتباراً من الأول من يناير 2020.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 190 ألف ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مُقابل صافي خسارة بلغ 5.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتحملة والارتفاع في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين.