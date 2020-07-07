شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:50 صباحًا, 7 يوليو 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 0.65 سنت أمريكي، أو ما يعادل 1.55 % ليصل إلى 42.68 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.87 % إلى 40.17 دولار للبرميل.

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