شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 107.49 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.35 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.50، بينما حقق الأدنى له عند 107.25.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلي 16.2% مقابل 11.1% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 11.8%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى ما قيمته 79.3 مقابل 77.7 في نيسان/أبريل، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع إلى ما قيمته 79.5.

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وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن الحكومة اليابانية اتفقت مع الخبراء على أنه م الممكن رفع المزيد من القيود المفروضة على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا بحلول العاشر من تموز/يوليو الجاري، موضحاً أن ذلك القرار سوف يتم اعتماده مع مراعاة الخطوات الشاملة لمنع انتشار الفيروس التاجي في بلاده.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 4.70 مليون مقابل 5.05 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز عن مجلس الاستقرار المالي في ندوة غذاء نادي الخزانة عبر الإنترنت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.33 مليون ولقي 532,340 شخص مصرعهم في 216 دولة.