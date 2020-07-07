شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بحر العرب (7201) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب قليلة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.69% بما يعادل 0.15 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.30، ليستهدف مستوى المقاومة 43.93.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.65 ومستوى المقاومة 42.60.