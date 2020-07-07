شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ مطلع تموز/يوليو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثاني من حزيران/يونيو متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.11% لتتداول حالياً عند 18.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.59$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.58$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 96.74 مقارنة بالافتتاحية عند 96.76.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 4.70 مليون مقابل 5.05 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز عن مجلس الاستقرار المالي في ندوة غذاء نادي الخزانة عبر الإنترنت.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو الخميس الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 11.1% مقابل 13.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 12.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 4,800 ألف وظيفة مقابل 2,699 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لخلق 3,037 ألف.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الأسبوع الماضي اتساع التراجع إلى 1.2% مقابل 1.0% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر أيضا قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو آنذاك تراجعاً بواقع 55 ألف طلب إلى 1,427 ألف طلب مقابل 1,482 ألف طلب في القراءة السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.33 مليون ولقي 532,340 شخص مصرعهم في 216 دولة.