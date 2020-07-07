شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 22 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثالث من الشهر ذاته أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1315، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1309 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1333، بينما حقق الأدنى له عند 1.1306.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 11.0% مقابل تراجع 17.9% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 11.1% مقابل 25.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 4.5 مليار يورو مقابل 5.0 مليار يورو في نيسان/أبريل، وقبل الكشف من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي قد تظهر ارتفاعاً 15.0% مقابل تراجع 10.5% في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 4.70 مليون مقابل 5.05 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز عن مجلس الاستقرار المالي في ندوة غذاء نادي الخزانة عبر الإنترنت.