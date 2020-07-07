شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.09% لتتداول حالياً عند 824.75$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 825.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 826.50$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.75 مقارنة بالافتتاحية عند 96.76.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 4.70 مليون مقابل 5.05 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز عن مجلس الاستقرار المالي في ندوة غذاء نادي الخزانة عبر الإنترنت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.33 مليون ولقي 532,340 شخص مصرعهم في 216 دولة.