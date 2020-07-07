شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من حزيران/يونيو وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.52% لتتداول عند مستويات 40.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.68$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.68$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.49% لتتداول عند 42.92$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.13$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.10$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.77 مقارنة بالافتتاحية عند 96.76، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 96.73.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 4.70 مليون مقابل 5.05 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز عن مجلس الاستقرار المالي في ندوة غذاء نادي الخزانة عبر الإنترنت.

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على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بأن تقدم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" على تخفيف القيود على الإنتاج تدريجياً مع مطلع آب/أغسطس إلى 7.7 مليون برميل يومياً، وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً وذلك وسط تعافي الطلب العالمي على النفط وصعود مستويات الأسعار مؤخراً.

كما نوه أيضا وزير الطاقة الروسي نوفاك لكون يتوقع أن يحدث توازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، مضيفاً أنه قد تواجه الأسواق نقصاُ في المعروض النفطي خلال الشهر الجاري، وذلك مع تطرقه لكون الاستثمارات في قطاع الطاقة قد تنخفض بنحو الثلث خلال هذا العام، وأفادته بأن تعافي الاستهلاك لمعدلات ما قبل جائحة كورونا قد لا يحدث قبل نهاية العام وأن حدوث موجه ثاني من تفشي كورونا قد يؤدي للمزيد من تراجع الطلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.33 مليون ولقي 532,340 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الخميس، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصة لإجمالي 185 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي السادس عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 513 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بأكثر من الثلثين في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي بلغ خلال الأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو نحو 11.0 مليون برميل يومياً، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.