شكرا لقرائتكم خبر عن بنك استراليا الاحتياطي يثبت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي خلال اجتماع بنك استراليا الاحتياطي المنعقد في السابع من تموز/يوليو الجاري البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل دون تغير يذكر للاجتماع الرابع على التوالي عند 0.25% والذي يعد أدنى مستوى لها على الإطلاق، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

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وجاء ذلك مع الكشف عن بيان أسعار الفائدة للمركزي الاسترالي والذي تطرق إلى أن الأوضاع قد استقرت مؤخراً والانحدار أصبح أقل مما كان متوقعاً، وأن عدم اليقين حيال الوضع الصحي والقوة المستقبلية للاقتصاد يجعل العديد من الأسر والشركات حذرة وأن ذلك يؤثر على خطط الاستهلاك والاستثمار.

وفي نفس السياق، أكد صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي على أن المركزي الاسترالي لن يقوم بزيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل حتت يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل، مع الإفادة بثقتهم بأن الضغوط التضخمية ستكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة.