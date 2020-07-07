شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم اليابانية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية تراجعاً اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك وسط التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حول التعافي الاقتصادي المدعوم بالتحفيز الحكومية الموسعة والتطلع لموسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف الآسيوية التي تعد عصب اقتصاديات آسيا، بينما يكبح التفاؤل بشكل أو بأخر القلق من تفشي موجه انتشار ثانية لفيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 63 مقابل 70 في الرابع الأول الماضي، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساع الانكماش إلى ما قيمته 31.5 مقابل 31.6 في أيار/مايو الماضي، وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر متوسط الدخل النقدي والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 2.1% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 0.9%، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري أيضا اتساع التراجع إلي 16.2% مقابل 11.1% في نيسان/أبريل، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 11.8%.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي على مدى 24 ساعة السابقة والذي يعد رقم قياسي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.33 مليون ولقي 532,340 شخص مصرعهم في 216 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.48% ليخسر 7.61 نقطة ويصل إلى المستوى 1,569.54، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 126.71 نقطة ويصل إلى المستوى 22,587.73.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.61% ليربح 75.01 نقطة ويصل إلى المستوى 4,745.10، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.15% ليربح هو لأخر 38.32 نقطة ويصل إلى المستوى 3,371.20.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاُ 0.01% ليخسر 3.81 نقطة ويصل إلى المستوى 26,335.35، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.16% ليخسر هو الأخر 3.44 نقطة ويصل إلى المستوى 2,184.49.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.56% ليربح 64.90 نقطة ويصل إلى المستوى 11,721.11، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.82% ليربح هو الأخر 49.59 نقطة ويصل إلى المستوى 6,064.20.