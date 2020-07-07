شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 18.38 ويستقر قربه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق هذا المستوى وتأكيد الاندفاع نحو محطتنا التالية التي تصل إلى 18.93.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 17.85 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط يستهدف اختبار مناطق 17.40 وقد يمتد إلى 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 07-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.