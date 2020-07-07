شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 18.38 ويستقر قربه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق هذا المستوى وتأكيد الاندفاع نحو محطتنا التالية التي تصل إلى 18.93.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 17.85 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لإجراء تصحيح لحظي هابط يستهدف اختبار مناطق 17.40 وقد يمتد إلى 16.80 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد