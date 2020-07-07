شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم إيجابي قوي– تحليل - 7-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استمر سعر البلاتين بتشكيل تداولات جانبية مختلطة محاولا التصدي بذلك لسلبية المؤشرات الرئيسية لحين تجميعه لعزم إيجابي جديد ليدعم المسار الرئيسي الصاعد والقائم على ثبات الدعم الممتد نحو 760.00 تقريبا.

بدء تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجه صاعدة ومحاولة اندفاعه فوق مستوى 50, يدعم المحاولات الصاعدة لنتوقع اندفاع السعر قريبا نحو الحاجز المستقر عند 870.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 915300 و 980.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد