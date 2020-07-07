شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تنهي التصحيح الصاعد– تحليل – 7-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر القهوة المحاولات التصحيحية الصاعدة بملامسته للمقاومة المستقرة عند 104.20 ليشكل ذلك عائق قوي أمامه وليضطر بذلك لتجديد الهجوم السلبي بهبوطه نحو 96.85, ما سبق يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الرئيسي الهابط لنتوقع بتجميعه لعزم سلبي جديد تجديد الضغط على الدعم المستقر عند 92.20 وبتجاوزه سينجح بالوصول نحو الهدف السلبي التالي المتمثل بمستوى 86.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 102.20 و 92.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط