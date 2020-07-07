شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف الأول- تحليل - 7-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف الإيجابي الأول المستقر عند 121.80 ليرتد بعد ذلك بشكل تصحيحي هابط متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والذي يقترب حاليا من مستوى 20. بشكل عام سيبقى الترجيح الصاعد قائم بثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبالتحديد بثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 120.85 لهذا اليوم.
مما سبق, سنبقى بانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 121.80 وبالثبات فوقه, فإن ذلك سيؤكد انجذابه نحو المحطات الإضافية المتمركزة عند 122.50 و 123.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.20 و 122.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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