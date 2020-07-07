الباوند مقابل الين بانتظار تجاوز المتوسط-تحليل - 7-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحقق سعر الزوج بتداولات يوم أمس أي هدف إيجابي جديد نظرا لاستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز قوي بتمركزه عند 134.60, نود التذكير بأهمية ثبات الدعم الأولي المتمركز عند 133.70 ليعزز ذلك المحاولات الصاعدة ولننتظر تحقيق اختراق الحاجز المذكور سابقا ليسهل مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تبدأ من 135.70 و 136.65 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.70 و 135.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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