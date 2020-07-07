الاقتصاد

سعر النحاس يقترب من الهدف– تحليل -7-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر النحاس تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة ليقترب بذلك من الهدف الرئيسي المستقر عند 2.8050 والذي يشكل بدوره امتداد لمقاومة القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, نؤكد على أهمية مراقبة تصرف السعر بعد تسجيله للهدف المنتظر لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات المستقبلية.

 

ففي حال اختراق السعر للمقاومة, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد وليمكنه ذلك من الوصول نحو 2.8700 و 3.000 على التوالي, أما صمود المقاومة سيجبر السعر على العودة للمسار الهابط ولينجذب بذلك نحو محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا قرب 2.6350.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7160 و 2.8050

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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