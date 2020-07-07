شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9351، ويظهر ميلاً صاعداً الآن بتأثير إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يفقد عزمه الإيجابي ليتجه نحو مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الموجة الهابطة التي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50. وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.9456. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9360 والمقاومة 0.9480 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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