الدولار الأسترالي يفتقر للعزم الإيجابي – تحليل - 07-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقاومة قوية عند حاجز 0.7000، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، مما يشير إلى أن السعر يفتقر للعزم الإيجابي الذي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الارتفاع، بانتظار جمع عزم إيجابي يساهم باستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستوى 0.7064 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 0.6860 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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