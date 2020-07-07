شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يفتقر للعزم الإيجابي – تحليل - 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مقاومة قوية عند حاجز 0.7000، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، مما يشير إلى أن السعر يفتقر للعزم الإيجابي الذي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الارتفاع، بانتظار جمع عزم إيجابي يساهم باستئناف الموجة الرئيسية الصاعدة.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستوى 0.7064 كمحطة تالية، بينما يمثل الثبات فوق 0.6860 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7040

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد