شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه مقاومة قوية – تحليل - 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت صعوبة في تخطي مستوى 43.38، ليبدأ اليوم بميل هابط ويختبر دعم الوتد الصاعد الذي يتواجد الآن عند 42.85، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة لتأكيد كسر الدعم المذكور لفتح الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 41.50 وتمتد إلى 39.40.
لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر كسر الدعم 42.85 أو اختراق المقاومة 43.38، مع التذكير بأن اختراق هذه المقاومة سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 45.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.20 والمقاومة 44.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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