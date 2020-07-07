شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية هادئة يوم أمس وأجرى محاولات لتخطي مستوى 40.41، لكنه لا يملك العزم الإيجابي الكافي لمواصلة الارتفاع، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال تأكيد تخطي المستوى المذكور أو كسر الدعم الذي يرتفع الآن إلى 39.25.
نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية وزيارة مناطق 43.05 مبدئياً، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر لتكبّد خسائر لحظية تبدأ عند 36.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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