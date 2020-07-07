شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 337 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 339 فلس منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 310 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 360 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 333 بينما مستوى المقاومة هو 340 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط