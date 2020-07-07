شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 337 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 339 فلس منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 310 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 360 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 333 بينما مستوى المقاومة هو 340 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر المعامل (KCPC) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.