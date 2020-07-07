شكرا لقرائتكم خبر عن أصول (OSOUL) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 88٫30 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 93 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 70 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 85.9 بينما مستوى المقاومة هو 90 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط