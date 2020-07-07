شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 13٫40 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 13٫80 فلس، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 12٫50 فلس كمستوى أول ثم 10٫70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 15 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.1 بينما مستوى المقاومة هو 13.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط