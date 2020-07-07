ايفا (IFA) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 07-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 31٫60 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 30 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 40 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 29 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.0 بينما مستوى المقاومة هو 32.9 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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