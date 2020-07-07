شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرة القوى البيعية على تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 17 فلس، في ظل تواضع كميات التداول، كما نلاحظ ا ستمرار الأداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، حيث اطلق مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 16 فلس كمستوى أول ثم 14 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.8 بينما مستوى المقاومة هو 17.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط