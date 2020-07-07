شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الاثنين عند مستوى 71٫4 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما تراجع السهم ليغلق اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 70 ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 70.8 بينما مستوى المقاومة هو 72.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط