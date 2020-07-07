شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫45 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫41 ريال كمستوى أول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 0٫49 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.46 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط