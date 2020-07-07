شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI)يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لينهي تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 6٫035 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 6٫10 ريال، لذلك نتوقع ان يعمق السهم خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 5٫85 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6٫15 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.95 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.1 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط