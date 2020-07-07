شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين عند مستوى 0٫841 ريال، ليفقد بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ملامسة السهم للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫78 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫88 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.82 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.86 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط