شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في سبعة جلسات أمام نظيره الأمريكي والأنظار على المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 11 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:25 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 0.6963 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6973، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6955، بينما حقق الزوج الأعلى له في أربعة أسابيع عند 0.6998.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساع الانكماش إلى ما قيمته 31.5 مقابل 31.6 في أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 4.70 مليون مقابل 5.05 مليون في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كارلز عن مجلس الاستقرار المالي في ندوة غذاء نادي الخزانة عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو الخميس الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 11.1% مقابل 13.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 12.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 4,800 ألف وظيفة مقابل 2,699 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لخلق 3,037 ألف.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الأسبوع الماضي اتساع التراجع إلى 1.2% مقابل 1.0% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر أيضا قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو آنذاك تراجعاً بواقع 55 ألف طلب إلى 1,427 ألف طلب مقابل 1,482 ألف طلب في القراءة السابقة.