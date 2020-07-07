شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص انكماش الثقة بالأعمال في نيوزيلندا خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي إحصائية معهد نيوزيلندا للبحوث الاقتصادية (NZIER) للثقة في الأعمال والتي أظهرت تقلص التراجع إلى ما قيمته 63 مقابل 70 في الرابع الأول الماضي، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 2,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية للستة أشهر المقبلة.

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