شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يرتفع 6% بعد صفقة استحواذ تهدف للتوسع في توصيل الوجبات الغذائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خللال تعاملات الإثنين بعد تأكيد الشركة الأمريكية الناشئة صفقة الاستحواذ على شركة جديدة تستهدف بها التوسع في خدمات توصيل الوجبات الغذائية.



وأعلنت "أوبر" التوصل إلى اتفاق لشراء شركة ناشئة لتوصيل الطعام تسمى "بوستميتس"، وقدرت قيمة الصفقة بنحو 2.65 مليار دولار، وسوف تدفع في شكل أسهم وليس نقداً.

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وذكرت "أوبر" أن الصفقة سوف تكتمل خلال الربع السنوي الأول من عام 2021 وسط توقعات باستمرار عمل "بوستميتس" بشكل منفصل عن "أوبر" في أنشطة توصيل الطعام.



وتجدر الإشارة إلى أن "بوستميتس" تعد واحدة منت الشركات الناشئة الشهيرة في السوق الأمريكي وتتوسع بشكل كبير في توصيل الطعام، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث قيمتها السوقية في هذا الصناعة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" بنسبة 6% وأغلق تداولات الإثنين عند 32.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 33.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 31.7 دولار.