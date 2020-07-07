شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى مؤشر تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 5627 نقطة، في ظل استمرار حيرة المتداولين بشان الاتجاه القادم للمؤشر، حيث مازال المؤشر يتداول في نطاق ضيق للغاية لثاني اسبوع على التوالي، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة 5700 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,594 وبين مستوى المقاومة هو 5,663 نقطة