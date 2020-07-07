شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول المؤشر حاليا في نطاق ضيق للغاية لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 9196 نقطة،مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب في الأداء ما بين مستوى 9000 ومستوى 9400 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,169 وبين مستوى المقاومة هو 9,271 نقطة
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