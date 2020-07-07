شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي – تحليل صباحي – 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة هي الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 2.10 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اختراق مستوى المقاومة العنيد 7,407.09، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
73
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
104
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عدد أسهم الشركات الثابتة
18
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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