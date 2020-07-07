شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 13% ويحقق مستوى إغلاق قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الإثنين مسجلا مستوى إغلاق قياسي جديد لتواصل الشركة الأمريكية تفوقها من حيث القيمة السوقية على جميع شركات السيارات خاصة "تويوتا موتور" اليابانية.

كانت القيمة السوقية لـ"تسلا" قد تجاوز 200 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخها خلال الأسبوع الماضي، ولا تزال تواصل تفوقها.

يأتي ذلك وسط توقعات إيجابية بشان استمرار الأداء القوي لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية وتصدرها للمبيعات من السيارات العاملة بالبطاريات. Advertisements

وعلى مدار أربع جلسات مضت، حقق سهم "تسلا" مكاسب بحوالي 28%، وسجل يوم الإثنين ثالث إغلاق قياسي في الفترة المشار إليها.

وأعلنت الشركة يوم الخميس الماضي تسليم 90.6 ألف سيارة كهربائية خلال الربع السنوي الثاني مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسليم 72 ألف وحدة فقط.

وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 13.5% وأغلق عند 1371.5 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 1377.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1266.04 دولار.

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