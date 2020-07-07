شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها مع إغلاق الداو جونز أعلى 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الإثنين مدعومة بقطاعي التكنولوجيا والمصارف فضلا عن تجاهل المستثمرين لأزمة كورونا ليحقق ناسداك ثالث إغلاق قياسي على التوالي.



وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية بأمريكا لا سيما في نحو 23 ولاية مما أثار المزيد من المخاوف بشأن أضرار بالغة على الاقتصاد واحتمالية عودة قيود الإغلاق.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة إلى 57.1 نقطة في الشهر الماضي (وهي أكبر وتيرة ارتفاع شهرية على الإطلاق) من 45.4 نقطة في مايو/أيار.



وانتقد حكام ولايات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بسبب طريقة تعامله مع أزمة كورونا وتصريحاته بشأن إمكانية تقليل الاختبارات كي يكون عدد الإصابات أقل.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة تقل عن 01% وأغلق عند 40.63 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.08 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 43.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.7 دولار وأقل سعر عند 42.7 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 459 نقطة) إلى 27287 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26297 نقطة وأقل مستوى عند 25996 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.2% (ما يعادل 226 نقطة) إلى 10433 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10462 نقطة وأقل مستوى عند 10354 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 3179 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3182 نقطة وأقل مستوى عند 3155 نقطة.