الاقتصاد

الصويا ترتفع إلى اعلى مستوى في أربعة أشهر بفعل توقعات سلبية حول الطقس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الإثنين مسجلة أعلى مستوى في أربعة أشهر بفعل توقعات سلبية حول الطقس في الولايات المتحدة أثارت القلق بشأن المحاصيل الزراعية.


وذكر مسؤولون في وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية بان التوقعات تشير إلى ارتفاع في درجة الحرارة ونسبة الجفاف في البلاد مما يعني تضرر المحاصيل.


يأتي ذلك بعد تقرير وزارة الزراعة الأسبوع الماضي بان المزارعين الأمريكيين قاموا بزراعة مساحات أقل من التوقعات.

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وذكرت الوزارة اليوم أن صادرات البلاد من الصويا بلغت 264 ألف طن للصين في حين بلغت صادرات الذرة 202 ألف طن.


وقدرت الوزارة محصول الصويا وجودته عند 71%، وهي نسبة لم تتغير عن تقديرلاات الأسبوع الماضي.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الصويا عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% إلى 8.98 دولار للبوشل، بعد بلوغ أعلى سعر عند 9.06 دولار، وهوالأعلى منذ الخامس من مارس/آذار، وأقل سعر عند 8.95 دولار.

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