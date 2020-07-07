شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شـركـات تسـتحوذ علـى 66% مـن وزن مؤشـر سـوق دبـي المـالـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

كشف سوق دبي المالي عن أوزان الشركات في المؤشر العام لسوق دبي المالي كما في يوليو 2020 والتي تضم 37 شركة، باستثناء الشركات «مزدوجة الإدراج» وذلك وفقاً لنتائج المراجعة نصف السنوية لعينة المؤشر العام التي أشارت إلى تغيير ترتيب بعض الشركات.

وبحسب قائمة أوزان الشركات، كما في يوليو 2020، حافظ «الإمارات دبي الوطني» على تصدره قائمة الشركات الأكثر وزناً في المؤشر بنسبة 20%، فيما تراجع «دبي الإسلامي» إلى المركز الثاني من المركز الأول بنسبة 19.98% منخفضاً من 20% في يناير 2020.

وحافظت «إعمار العقارية» على المركز الثالث في القائمة، لكن وزن الشركة انخفض في مراجعة يوليو إلى 15.13% من 18.17% في مراجعة يناير.

وقفزت «الإمارات للاتصالات المتكاملة» إلى المركز الرابع بوزن 6% بعدما كانت في المركز الثامن ضمن مراجعة يناير 2020 بوزن 4.23%. وحافظت «دبي للاستثمار» على المركز الخامس، بوزن 5.12%، مرتفعةً من 4.65%.

واستحوذت هذه الشركات الخمس على 66.2% من إجمالي أوزان المؤشر العام لسوق دبي المالي، كما في يوليو 2020، بينما توزعت 33.8% على بقية الشركات والبالغة 32 شركة.

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من جهة أخرى، أعلن سوق دبي المالي عن نتائج المراجعة نصف السنوية لعينة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف، متضمنة 12 شركة مؤهلة اعتباراً من يوليو/تموز 2020

والشركات المؤهلة للبيع على المكشوف المنظم، هي: أرابتك القابضة وداماك العقارية وسوق دبي المالي ودبي الإسلامي ودبي للاستثمار والعربية للطيران وإعمار العقارية وإعمار مولز وإعمار للتطوير وجي اف اتش المالية والاتحاد العقارية وديار للتطوير.

وتتيح خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم شريطة التعهد بردها لمالكها بناء على اتفاقية الإقراض الموقعة بينهما.

وقد تم اختيار تلك الأوراق المالية وفق عدد من المعايير منها: أسهم الشركات المدرجة على أي مؤشر خاص بدولة الإمارات صادر عن وكالات التقييم الائتماني، وسيتم إلغاء هذا التأهيل من تاريخ استبعادها من مؤشر وكالة التقييم الائتماني.. الأوراق المالية التي تعتبر جزءاً من برنامج مشتقات سوق دبي المالي وجميع صناديق المؤشرات المتداولة فور إدراجها.

وتتم مراجعة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف المنظم كل ستة أشهر تقويمية، أو في حال مراجعة وكالات التقييم الائتماني. ويقوم السوق بنشر القائمة المحدثة للأوراق المالية المؤهلة بعد إنجاز المراجعة الدورية لتداولاته خلال فترة الستة شهور السابقة للمراجعة، إلا في الحالات التي تقتضي غير ذلك وفقاً لمرئيات السوق. ويلغى تأهيل الورقة المالية في يوم التداول التالي على قيام السوق بإعلانه شطب تأهيلها ولا يسمح بتقديم قروض جديدة عنها لغايات البيع على المكشوف المنظم.

كما أعلن السوق عن نتائج المراجعة نصف السنوية لعينة الأوراق المالية المؤهلة للتداول بدعم من صانع السوق والتي تضم 19 شركة مدرجة.

وتشمل كلاً من «الاسكندنافية للتأمين» و«دبي للتأمين» و«دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» و«الاستشارات المالية الدولية» و«بنك المشرق» و«الإسمنت الوطنية» و«الوطنية الدولية» و«أجيتلتي» و«الصقر الوطنية للتأمين» و«الإمارات للمرطبات» و«دبي للمرطبات» و«الإمارات للاستثمار» و«الوطنية للتأمينات العامة» و«المزايا القابضة» و«الصناعات الوطنية» و«المجموعة العربية للتأمين» و«أورينت يو ان بي تكافل» و«الأغذية المتحدة» و«يونيكاي».