شكرا لقرائتكم خبر عن اليوان يقود مكاسب عملات السلع الأولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد اليوان الصيني الاتجاه الصعودي لعملات السلع الأولية أمام الدولار الاثنين مع إقبال المستثمرين على المخاطرة في ظل تنامي التوقعات لتعافٍ اقتصادي في الصين.
وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.1303 دولار مسجلاً ذروة أسبوعين عقب بيانات أظهرت نمو الطلب على السلع الصناعية الألمانية 10.4% في مايو أيار، متعافياً من أكبر هبوط منذ بدء تسجيل البيانات في 1991 في الشهر السابق.
وزاد الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.6975 دولار أمريكي عقب صعود بنسبة 1.2% الأسبوع الماضي مع تركيز السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي المقرر غداً الثلاثاء. ومقابل سلة من العملات، نزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.82 وهو أقل مستوى منذ الثاني من يوليو تموز.
وارتفع الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.2509 دولار. (رويترز)
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