متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتضمن مشروع إعادة هيكلة الترخيص تحديد فئات الترخيص بخمسة فئات تتوزع كما يلي:

الفئة الأولى- التعامل في الأوراق المالية: وتندرج ضمنها أنشطة وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق العالمية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية (Dealer).

الفئة الثانية- التعامل في الاستثمار: وتندرج ضمنها أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، وتأسيس وإدارة صناديق الاستثمار (شركة الإدارة)، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.

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الفئة الثالثة- الحفظ والتقاص والتسجيل: وتندرج ضمنها أنشطة التقاص العام، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومُصدِر الأذونات المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع.

الفئة الرابعة- التصنيف الائتماني: ويندرج ضمنها نشاط التصنيف الائتماني.

الفئة الخامسة- الترتيب والمشورة: وتندرج ضمنها أنشطة الاستشارات المالية والمستشار المالي، ومستشار الإدراج والترويج والتعريف.