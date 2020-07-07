مخـاوف «كورونا» تدعـم استقرار الذهب بعد صعود الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب أمس الاثنين في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1777.30 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1784.30 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1907.84 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 1% إلى 808.12 دولار للأوقية.